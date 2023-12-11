МЗС Чехії: будь-який мир має бути повністю схвалений українцями

Будь-які рішення щодо миру з Росією для припинення війни мають бути повністю схвалені українцями.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

За його словами, Чехія є активним прихильником формули миру президента України Володимира Зеленського, адже "це шлях уперед".

"Але я повторюю щоразу, коли мені запитують, що будь-який мир має бути повністю схвалений українцями. Його не можна нав'язувати чи диктувати українцям. Він має поважати територіальну цілісність та суверенітет України", - наголосив Ліпавський.

Глава МЗС Чехії також застеріг проти будь-якого перемир'я між Україною та Росією на кшталт Мінської угоди.

"І проти чого я застерігаю, то це проти якоїсь Мінської угоди чи якоїсь варіації перемир'я, які тільки відкриють Росії шлях до переозброєння, підготовки армій до наступного раунду через кілька років", - зазначив він.

Українська формула миру

Нагадаємо, під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення. Вона включає 10 пунктів:

радіаційна та ядерна безпека (вихід РФ з території ЗАЕС, відмова від ядерних загроз);

продовольча безпека (розширення зернової ініціативи);

енергетична безпека (захист енергетичної інфраструктури України, обмеження цін на енергоресурси РФ);

звільнення всіх полонених та депортованих (звільнення за формулою "всіх на всіх");

виконання Статуту ООН, відновлення територіальної цілісності та світового порядку;

виведення російських військ та припинення бойових дій (відновлення контролю України над усіма ділянками державного кордону з Росією);

справедливість (створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України);

екоцид, потреба негайного захисту природи;

недопущення ескалації (підписання союзниками договору про гарантії безпеки Kyiv Security Compact);

фіксація закінчення війни.

Переговори України та РФ

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни проводили кілька раундів переговорів, але потім їх було поставлено "на паузу".

Минулого року президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

Для відновлення переговорів РФ має:

повністю залишити територію України;

змінити політичну еліту;

визнати воєнні злочини;

видати організаторів війни для суду.

Нещодавно американський телеканал NBC News із посиланням на чиновників у ЄС та США заявив, що західні країни почали не публічно обговорювати з Україною питання про можливі мирні переговори з Росією. Ймовірно, вони передбачають деякі поступки з боку України.

При цьому президент Володимир Зеленський спростував, що США та ЄС тиснуть на Україну щодо мирних переговорів із Росією.