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МИД Чехии: любой мир должен быть полностью одобрен украинцами

Понедельник 11 декабря 2023 09:43
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МИД Чехии: любой мир должен быть полностью одобрен украинцами Фото: министр иностранных дел Чехии Ян Липавский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Милан Лелич

Любые решения относительно мира с Россией для прекращения войны должны быть полностью одобрены украинцами.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

По его словам, Чехия является активным приверженцем формулы мира президента Украины Владимира Зеленского, ведь "это путь вперед".

"Но я повторяю всякий раз, когда мне спрашивают, что любой мир должен быть полностью одобрен украинцами. Его нельзя навязывать или диктовать украинцам. Он должен уважать территориальную целостность и суверенитет Украины", - подчеркнул Липавский.

Глава МИД Чехии также предостерег против любого перемирия между Украиной и Россией по типу Минского соглашения.

"И против чего я предостерегаю, это против какого-то Минского соглашения или какой-то вариации перемирия, которые только откроют России путь к перевооружению, подготовке армий к следующему раунду через несколько лет", - отметил он.

Украинская формула мира

Напомним, во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение. Она включает 10 пунктов:

  • радиационная и ядерная безопасность (выход РФ с территории ЗАЭС, отказ от ядерных угроз);
  • продовольственная безопасность (расширение зерновой инициативы);
  • энергетическая безопасность (защита энергетической инфраструктуры Украины, ограничение цен на энергоресурсы РФ);
  • освобождение всех пленных и депортированных (освобождение по формуле "всех на всех");
  • выполнение Устава ООН, восстановление территориальной целостности и мирового порядка;
  • вывод российских войск и прекращение боевых действий (восстановление контроля Украины над всеми участками государственной границы с Россией);
  • справедливость (создание специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины);
  • экоцид, потребность немедленной защиты природы;
  • недопущение эскалации (подписание союзниками договора о гарантиях безопасности Kyiv Security Compact);
  • фиксация окончания войны.

Переговоры Украины и РФ

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину страны проводили несколько раундов переговоров, но потом они были поставлены "на паузу".

В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Для возобновления переговоров РФ должна:

  • полностью покинуть территорию Украины;
  • сменить политическую элиту;
  • признать военные преступления;
  • выдать организаторов войны для трибунала.

Недавно американский телеканал NBC News со ссылкой на чиновников в ЕС и США заявил, что западные страны начали не публично обсуждать с Украиной вопрос о возможных мирных переговорах с Россией. Вероятно, они предполагают некоторые уступки со стороны Украины.

При этом президент Владимир Зеленский опроверг, что США и ЕС давят на Украину касательно мирных переговоров с Россией.

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