МЗС Британії відповіли, чи допоможуть Україні збивати дрони, як це було в Ізраїлі

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що ВПС країни не можуть збивати безпілотники над Україною, як це було в Ізраїлі. За його словами це спровокує ризик ескалації та широкомасштабної війни в Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кемерона в ефірі LBC.
Кемерон каже, що використання літаків Королівських ВПС для збиття російських безпілотників над Україною призведе до "небезпечної ескалації" конфлікту.
Ізраїль заявив, що Іран запустив 170 безпілотників, понад 30 крилатих ракет і понад 120 балістичних ракет під час атаки в суботу ввечері.
підтвердив, що винищувачі Королівських ВПС збили кілька іранських безпілотників, які обстріляли цілі в Ізраїлі на вихідних.
Іран в ніч на 14 квітня атакував територію Ізраїлю сотнями ударних безпілотників і ракет. ЦАХАЛ повідомляє, що майже всі вони були збиті, збиток від атаки офіційний Ізраїль назвав незначними.
Нагадаємо, системи протиповітряної оборони США на Близькому Сході перехопили кілька іранських безпілотників.
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