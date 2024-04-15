МЗС Британії відповіли, чи допоможуть Україні збивати дрони, як це було в Ізраїлі

Іран атакував Ізраїль

Іран в ніч на 14 квітня атакував територію Ізраїлю сотнями ударних безпілотників і ракет. ЦАХАЛ повідомляє, що майже всі вони були збиті, збиток від атаки офіційний Ізраїль назвав незначними.

Нагадаємо, системи протиповітряної оборони США на Близькому Сході перехопили кілька іранських безпілотників.

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