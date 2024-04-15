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МЗС Британії відповіли, чи допоможуть Україні збивати дрони, як це було в Ізраїлі

Фото: міністр закордонних спав Британії Девід Кемерон (Getty Images)
Автор: Анастасія Гришкова

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що ВПС країни не можуть збивати безпілотники над Україною, як це було в Ізраїлі. За його словами це спровокує ризик ескалації та широкомасштабної війни в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кемерона в ефірі LBC.

Кемерон каже, що використання літаків Королівських ВПС для збиття російських безпілотників над Україною призведе до "небезпечної ескалації" конфлікту.

Британія збила іранські безпілотники в Ізраїлі

Ізраїль заявив, що Іран запустив 170 безпілотників, понад 30 крилатих ракет і понад 120 балістичних ракет під час атаки в суботу ввечері.

підтвердив, що винищувачі Королівських ВПС збили кілька іранських безпілотників, які обстріляли цілі в Ізраїлі на вихідних.

Іран атакував Ізраїль

Іран в ніч на 14 квітня атакував територію Ізраїлю сотнями ударних безпілотників і ракет. ЦАХАЛ повідомляє, що майже всі вони були збиті, збиток від атаки офіційний Ізраїль назвав незначними.

Нагадаємо, системи протиповітряної оборони США на Близькому Сході перехопили кілька іранських безпілотників.

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