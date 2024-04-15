RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

МИД Британии ответили, помогут ли Украине сбивать дроны, как это было в Израиле

Фото: министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон (Getty Images)
Автор: Анастасия Гришкова

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что ВВС страны не могут сбивать беспилотники над Украиной, как это было в Израиле. По его словам, это спровоцирует риск эскалации и широкомасштабной войны в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кэмерона в эфире LBC.

Кэмерон говорит, что использование самолетов Королевских ВВС для сбивания российских беспилотников над Украиной приведет к "опасной эскалации" конфликта.

Великобритания сбила иранские беспилотники в Израиле

Израиль заявил, что Иран запустил 170 беспилотников, более 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет в атаку в субботу вечером.

подтвердил, что истребители Королевских ВВС сбили несколько иранских беспилотников, обстрелявших цели в Израиле на выходных.

Иран атаковал Израиль

Иран в ночь на 14 апреля атаковал территорию Израиля сотнями ударных беспилотников и ракет. ЦАХАЛ сообщает, что почти все они были сбиты, ущерб от атаки официальный Израиль назвал незначительным.

Напомним, системы противовоздушной обороны США на Ближнем Востоке перехватили несколько иранских беспилотников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияКэмерон