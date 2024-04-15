МИД Британии ответили, помогут ли Украине сбивать дроны, как это было в Израиле

Кэмерон говорит, что использование самолетов Королевских ВВС для сбивания российских беспилотников над Украиной приведет к "опасной эскалации" конфликта.

Великобритания сбила иранские беспилотники в Израиле

Израиль заявил, что Иран запустил 170 беспилотников, более 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет в атаку в субботу вечером.

подтвердил, что истребители Королевских ВВС сбили несколько иранских беспилотников, обстрелявших цели в Израиле на выходных.