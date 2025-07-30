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У МЗС Британії пояснили, навіщо заговорили про визнання Палестини: хочуть тиску на Ізраїль

Середа 30 липня 2025 04:30
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У МЗС Британії пояснили, навіщо заговорили про визнання Палестини: хочуть тиску на Ізраїль Фото: міністр закордонних справ Британії Девід Леммі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Рішення уряду Британії щодо можливого визнання Палестини державою покликане чинити тиск на Ізраїль, щоб припинити бойові дії у Газі.

Про це заявив британський міністр закордонних справ Девід Леммі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ у штаб-квартирі ООН.

"Ми намагалися вплинути на ситуацію на місцях, і я щиро сподіваюся, що ми побачимо різке зменшення страждань, які ми спостерігаємо, а також прихильність до припинення вогню", - заявив міністр.

Водночас відповідаючи на запитання, чи був президент США Дональд Трамп попереджений про це рішення, Леммі сказав, що попри особливі відносини Вашингтона і Лондона, Британія чітко заявила: "жодна країна не має права вето на серйозні рішення, які ми ухвалюємо у Сполученому Королівстві".

Також глава МЗС Британії наголосив, що відмова уряду ізраїльського прем'єра Беньяміна Нетаньягу щодо рішення про дві держави - є хибною з моральної точки зору, а стратегічно - помилкова.

Що передувало

Нагадаємо, у вівторок прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що у вересні його країна визнає палестинську державу. Це буде в тому випадку, якщо Ізраїль не припинить бойові дії в Газі і не відмовиться від анексії земель.

Пізніше на це відреагував прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. Він заявив, що Стармер заохочує тероризм ХАМАС і попередив про загрозу для самої Британії.

"Стармер заохочує жахливий тероризм ХАМАС і карає його жертв. Джихадистська держава на кордоні з Ізраїлем сьогодні, буде загрожувати Великобританії завтра", - йшлося в його заяві в соцмережі Х.

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Великобританія Ізраїль Палестина
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