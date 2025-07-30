В МИД Британии объяснили, зачем сказали о признании Палестины: хотят надавить на Израиль

Об этом заявил британский министр иностранных дел Дэвид Лемми, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в штаб-квартире ООН.

"Мы пытались повлиять на ситуацию на местах, и я искренне надеюсь, что мы увидим резкое уменьшение страданий, которые мы наблюдаем, а также приверженность к прекращению огня", - заявил министр.

В то же время отвечая на вопрос, был ли президент США Дональд Трамп предупрежден об этом решении, Лемми сказал, что несмотря на особые отношения Вашингтона и Лондона, Великобритания четко заявила: "ни одна страна не имеет права вето на серьезные решения, которые мы принимаем в Соединенном Королевстве".

Также глава МИД Британии подчеркнул, что отказ правительства израильского премьера Беньямина Нетаньяху относительно решения о двух государствах - является ошибочным с моральной точки зрения, а стратегически - ошибочным.