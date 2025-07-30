В МИД Британии объяснили, зачем сказали о признании Палестины: хотят надавить на Израиль
Решение правительства Британии относительно возможного признания Палестины государством призвано оказать давление на Израиль, чтобы прекратить боевые действия в Газе.
Об этом заявил британский министр иностранных дел Дэвид Лемми, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в штаб-квартире ООН.
"Мы пытались повлиять на ситуацию на местах, и я искренне надеюсь, что мы увидим резкое уменьшение страданий, которые мы наблюдаем, а также приверженность к прекращению огня", - заявил министр.
В то же время отвечая на вопрос, был ли президент США Дональд Трамп предупрежден об этом решении, Лемми сказал, что несмотря на особые отношения Вашингтона и Лондона, Великобритания четко заявила: "ни одна страна не имеет права вето на серьезные решения, которые мы принимаем в Соединенном Королевстве".
Также глава МИД Британии подчеркнул, что отказ правительства израильского премьера Беньямина Нетаньяху относительно решения о двух государствах - является ошибочным с моральной точки зрения, а стратегически - ошибочным.
Что предшествовало
Напомним, во вторник премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что в сентябре его страна признает палестинское государство. Это будет в том случае, если Израиль не прекратить боевые действия в Газе и не откажется от аннексии земель.
Позже на это отреагировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетантяху. Он заявил, что Стармер поощряет терроризм ХАМАС и предупредил об угрозе для самой Британии.
"Стармер поощряет чудовищный терроризм ХАМАС и наказывает его жертв. Джихадистское государство на границе с Израилем сегодня, будет угрожать Великобритании завтра", - говорилось в его заявлении в соцсети Х.
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