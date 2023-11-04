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МЗС Азербайджану чекає від Вірменії пропозицій щодо мирного договору

Фото: міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов (factor.am)
Автор: Каріна Левицька

Азербайджану чекає від Вірменії новий пакет пропозицій щодо мирного договору.

Про це розповів міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Report.

За словами міністра, не має значення, де і на яких майданчиках будуть проходити зустрічі між двома країнами.

"Азербайджан зацікавлений у нормалізації відносин із Вірменією. Нещодавно відбулася зустріч у форматі "3+3". Хоча заздалегідь зустріч із вірменським колегою не була запланована, проте вона відбулася і тривала понад 40 хвилин. Наразі ми чекаємо відповіді від Вірменії щодо пропонованих пакетів з нормалізації відносин і підписання майбутнього мирного договору ", - сказав Байрамов.

Байрамов нагадав, що спроби нормалізації відносин між Азербайджаном і Вірменією почалися ще після війни 2020 року і наразі тривають.

"Посередництво глави Євроради Шарля Мішеля, так званий Брюссельський формат, позитивно позначився на нормалізації відносин", - додав Байрамов.

Ситуація навколо Нагірного Карабаху

Нагадаємо, що 19-20 вересня Азербайджан провів "антитерористичні заходи локального характеру" у Нагірному Карабаху. Баку заявило про досягнення цілей у регіоні та відновлення територіальної цілісності. Вірменія відмовилася перекидати свою армію на територію регіону.

Згодом Пашинян визнав площу Азербайджану в 86,6 тисяч кв. км, включно з Нагірним Карабахом. А 9 жовтня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що готовий укласти мирну угоду з Вірменією.

Водночас, за даними Politico, Азербайджан може вторгнутися до Вірменії найближчими тижнями.

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