МИД Азербайджана ждет от Армении предложений по мирному договору

По словам министра, не имеет значения, где и на каких площадках будут проходить встречи между двумя странами.

"Азербайджан заинтересован в нормализации отношений с Арменией. Недавно состоялась встреча в формате "3+3". Хотя заранее встреча с армянским коллегой не была запланирована, однако она состоялась и длилась более 40 минут. Сейчас мы ждем ответа от Армении относительно предлагаемых пакетов по нормализации отношений и подписания будущего мирного договора", - сказал Байрамов.

Байрамов напомнил, что попытки нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией начались еще после войны 2020 года и сейчас продолжаются.

"Посредничество главы Евросовета Шарля Мишеля, так называемый Брюссельский формат, положительно сказался на нормализации отношений", - добавил Байрамов.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха

Напомним, что 19-20 сентября Азербайджан провел "антитеррористические мероприятия локального характера" в Нагорном Карабахе. Баку заявило о достижении целей в регионе и восстановлении территориальной целостности. Армения отказалась опрокидывать свою армию на территорию региона.

Впоследствии Пашинян признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, включая Нагорный Карабах. А 9 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов заключить мирное соглашение с Арменией.

В то же время, по данным Politico, Азербайджан может вторгнуться в Армению в ближайшие недели.

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