МЗС Австрії назвало "цікавою" запропоновану Україною формулу миру

Як зазначив глава МЗС Австрії на прес-конференції у Відні за результатами переговорів зі своїм індійським колегою, мир ніколи не досягається на полі бою, проте за столом переговорів.

"І ця війна не стане винятком. Але потрібно, щоб обидві сторони погодилися на переговори. І тут чітко одне правило: жодних переговорів про Україну без України", - наголосив Шалленберг.

Австрійський міністр додав, що необхідно "відновити ситуацію, коли мир і дипломатія можуть знайти своє місце", при цьому визнавши, що поки що цього не бачить, оскільки "обидві сторони намагаються завоювати вирішальні очки на полі бою".

Він також звернув увагу, що війна відбувається "на європейській землі, але вона в жодному разі не є європейською", оскільки її наслідки мають глобальний характер і мільйони людей по всьому світу страждають внаслідок зростання цін, продовольчої та енергетичної криз.