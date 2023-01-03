МИД Австрии назвало "интересной" предложенную Украиной формулу мира

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг назвал "интересной" предложенную правительством Украины формулу мира, которая состоит из 10 пунктов. Также Вена выступает за прекращение войны, которую РФ ведет против Украины - путем переговоров, и согласие на них должны дать обе стороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
Как отметил глава МИД Австрии на пресс-конференции в Вене по результатам переговоров со своим индийским коллегой, мир никогда не достигается на поле боя, но за столом переговоров.
"И эта война не станет исключением. Но нужно, чтобы обе стороны согласились на переговоры. И здесь четко одно правило: никаких переговоров об Украине без Украины", - подчеркнул Шалленберг.
Австрийский министр добавил, что необходимо "восстановить ситуацию, когда мир и дипломатия могут найти свое место", при этом признав, что пока этого не видит, так как "обе стороны пытаются завоевать решающие очки на поле боя".
Он также обратил внимание, что война происходит "на европейской земле, но она ни в коем случае не является европейской", так как ее последствия носят глобальный характер и миллионы людей по всему миру страдают вследствие роста цен, продовольственного и энергетического кризисов.
Как сообщалось ранее, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова прекратить войну с РФ в любое время, но только на условиях, изложенных в формуле мира, которую предложил глава государства Владимир Зеленский.
Перед этим глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что правительство намерено провести мирный саммит в ООН до конца февраля 2023 года. На нем Украина намерена презентовать свой мирный план, который сейчас активно конкретизируется.
Напомним, украинская формула мира заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе российских войск с оккупированных территорий.
Добавим также, что по словам пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, Кремль не намерен идти на переговоры на условиях Украины, которая представит на мирном саммите в ООН свой план окончания войны.
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