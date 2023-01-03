МИД Австрии назвало "интересной" предложенную Украиной формулу мира

Как отметил глава МИД Австрии на пресс-конференции в Вене по результатам переговоров со своим индийским коллегой, мир никогда не достигается на поле боя, но за столом переговоров.

"И эта война не станет исключением. Но нужно, чтобы обе стороны согласились на переговоры. И здесь четко одно правило: никаких переговоров об Украине без Украины", - подчеркнул Шалленберг.

Австрийский министр добавил, что необходимо "восстановить ситуацию, когда мир и дипломатия могут найти свое место", при этом признав, что пока этого не видит, так как "обе стороны пытаются завоевать решающие очки на поле боя".

Он также обратил внимание, что война происходит "на европейской земле, но она ни в коем случае не является европейской", так как ее последствия носят глобальный характер и миллионы людей по всему миру страдают вследствие роста цен, продовольственного и энергетического кризисов.