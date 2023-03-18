МЗС у 9-ту річницю "референдуму" в Криму: звільнення відбудеться, це питання часу

"Уже дев'ять років поспіль Кримський півострів потерпає від злочинного режиму Кремля, який перетворив його на військовий форпост, зону несвободи та утисків, агресії та терору проти всього і всіх, хто знайшов у собі сміливість чинити опір та відстоювати свої демократичні права та цінності", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в МЗС, "це зрежисоване Кремлем дійство під прицілом автоматів" суперечило Конституції і законам України, грубо порушило норми міжнародного права та не було визнано міжнародною спільнотою.

"У вересні 2022 року Росія як під кальку повторила цей трюк, організувавши аналогічне пропагандистське дійство під назвою "референдуми" на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей України", - додали у відомстві.

У міністерстві наголосили, що ці референдуми не несу жодних наслідків для адміністративно-територіального устрою та міжнародно визнаних кордонів України. Більшість територій, на яких вони були проведені у 2022 році, уже звільнені ЗСУ.

"Звільнення усіх інших тимчасово окупованих територій теж обов‘язково відбудеться. Це - лише справа часу. Продовжимо докладати максимальних зусиль задля покарання Росії та її керівництва за злочин агресії, воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид в Україні", - наголосили в МЗС.