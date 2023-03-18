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МИД в 9-ю годовщину "референдума" в Крыму: освобождение состоится, это вопрос времени

Фото: оккупация Крыма, 2014 год (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Сегодня, 18 марта, девятая годовщина оккупации Крыма российскими войсками. По этому поводу в МИД Украины дали официальный комментарий, отметив, что освобождение полуострова состоится, и это только вопрос времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"Уже девять лет подряд Крымский полуостров страдает от преступного режима Кремля, который превратил его в военный форпост, зону несвободы и притеснений, агрессии и террора против всего и всех, кто нашел в себе смелость сопротивляться и отстаивать свои демократические права и ценности" , - говорится в сообщении.

Как отметили в МИД, "это срежиссированное Кремлем действие под прицелом автоматов" противоречило Конституции и законам Украины, грубо нарушило нормы международного права и не было признано международным сообществом.

"В сентябре 2022 года Россия под кальку повторила этот трюк, организовав аналогичное пропагандистское действо под названием "референдумы" на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины", - добавили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что эти референдумы не несут никаких последствий для административно-территориального устройства и международно признанных границ Украины. Большинство территорий, на которых они были проведены в 2022 году, уже уволены ВСУ.

"Освобождение всех других временно оккупированных территорий тоже обязательно произойдет. Это - только дело времени. Продолжим прилагать максимальные усилия для наказания России и ее руководства за преступление агрессии, военные преступления, преступления против человечности и геноцид в Украине", - подчеркнули в МИД.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российский диктатор Владимир Путин сегодня, 18 марта, якобы находится с визитом в Крыму. Он приехал на остров на годовщину его оккупации войсками РФ.

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