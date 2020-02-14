В Мюнхене завтра пройдет встреча международной группы по катастрофе МАУ

На полях Мюнхенской конференции по безопасности пройдет встреча по катастрофе МАУ в Иране с участием министра иностранных дел Украины Вадимом Пристайко. Об этом говорится в сообщении МИД Украины.

Сообщается, что завтра, 15 февраля 2020 года, Пристайко примет участие во встрече Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета рейса PS752 Тегеран - Киев. Также сообщается, что после встречи украинский министр сделает пресс-подход.

Напомним, ранее сообщалось, что в Иране десятки журналистов оказались под давлением после катастрофы украинского самолета. По данным организации "Репортеры без границ", сотрудников иранских СМИ вызывали на допросы, проводили обыски и заставляли закрыть аккаунты в социальных сетях.

Ранее также стало известно, что Офис генерального прокурора предлагает создать Совместную следственную группу для расследования катастрофы в Иране. В данную группу войдут следственные органы стран, граждане которых погибли в крушении самолета МАУ. До этого украинская сторона не смогла установить прямую коммуникацию с правоохранителями Ирана.