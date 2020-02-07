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Канадские юристы хотят добиться от Ирана более 1 млрд долларов компенсации

Новости » Политика     07.02.2020 - 21:56
Канадские юристы хотят добиться от Ирана более 1 млрд долларов компенсации
Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com/SZimpas)

Групповой иск против иранской власти юристы хотят присоединить к остальным, которые уже существуют

Канадские юристы хотят добиться от Ирана компенсации как минимум 1,1 млрд долларов из-за авиакатастрофы украинского самолета МАУ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что канадские юристы добиваются группового иска от имени родственников людей, которые погибли в результате сбития украинского самолета МАУ. Также групповой иск против иранской власти юристы хотят присоединить к остальным, которые уже существуют.

Главным истцом в этом деле является аноним, который идентифицирует себя как Джон Доу. В заявлении он представлен родственником жертвы.

Отмечается, что в иске обвиняют Иран, его верховного лидера и главных командиров Корпуса исламской революции, в частности главу подразделения, ответственного за катастрофу самолета, Амирали Гаджизада.

Напомним, ранее министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп
Шампань заявил, что Иран обязан как можно быстрее обеспечить возможность расшифровки черных ящиков украинского самолета.

Ранее также сообщалось, что Украина настаивает на выплате компенсаций семьям погибших в результате авиакатастрофы МАУ в соответствии с нормами международного права. До этого Тегеран предложил компенсацию в сумме 80 тыс. долларов за каждого погибшего. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, эти суммы недостаточны, и Киев будет добиваться их увеличения.

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