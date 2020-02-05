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Атака на самолет МАУ: Украина подготовила соглашение о международной следственной группе

Новости » Политика     05.02.2020 - 16:28
Атака на самолет МАУ: Украина подготовила соглашение о международной следственной группе
Фото: Руслан Рябошапка (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам генпрокурора, "этот вопрос пока в работе"

Офис генерального прокурора подготовил проект соглашения о создании совместной следственной группы расследования катастрофы в Иране вместе с правоохранителями других стран, граждане которых погибли в результате сбивания самолета МАУ. Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в ходе заседания правоохранительного комитета Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, "этот вопрос пока в работе".

"Мы обратились к нашим коллегам, граждане которых тоже погибли в этой катастрофе (в Иране, - ред.). С предложением о создании следственной группы. Мы подготовили проект соглашения о создании совместной следственной группы. Этот вопрос пока в работе. Кроме того, мы работаем и с другими коллегами для того, чтобы иметь возможность обмениваться информацией ", - заявил Рябошапка.

Напомним, Офис генерального прокурора не смог установить прямую коммуникацию с правоохранителями Ирана по расследованию атаки на самолет МАУ возле Тегерана.

Как писало РБК-Украина, глава отдела расследований Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил, что публикация в СМИ переговоров диспетчеров по авиакатастрофе в Иране негативно повлияет на сотрудничество с украинской стороной.

Однако 4 февраля Иран заверил, что после утечки переговоров диспетчеров продолжит, как и прежде, работать с другими странами по авиакатастрофе украинского самолета МАУ.

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