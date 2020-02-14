На Мюнхенской конференции предложили 12 шагов для достижения мира в Украине

На конференции согласовали первое заявление по Украине
На Мюнхенской конференции по безопасности предложили 12 шагов для достижения мира в Украине. Соответствующий документ опубликован на сайте международного форума.
В заявлении говорится, что в 2020 году пройдет очередная встреча в нормандском формате, а работа Трехсторонней контактной группы и дипломатов дает надежду на завершение войны, в которой погибли более 13 тысяч человек, а около 2,5 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.
В связи с этим участники конференции предлагают 12 шагов, которые можно предпринять сейчас для решения вопросов безопасности, гуманитарных, экономических и политических проблем.
Фото: 12 шагов для достижения мира в Украине
Напомним, на этой неделе Российская Федерация в очередной раз исключила возможность пересмотра минских соглашений по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.