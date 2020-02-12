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РФ в очередной раз исключила возможность пересмотра минских соглашений

Новости » Политика     12.02.2020 - 17:15
РФ в очередной раз исключила возможность пересмотра минских соглашений
Фото: Борис Грызлов (government.ru)

Грызлов назвал попытки пересмотра "опасным и тупиковым путем"

Российская сторона считает недопустимыми попытки пересмотра минских соглашений по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил представитель России в Контактной группе Борис Грызлов, передают российские СМИ.

По его словам, на сегодняшних переговорах Контактной группы российская сторона снова обратила внимание на недопустимость пересмотра Комплекса мер по реализации минских соглашений.

"Такие намерения периодически высказываются представителями официального Киева. Попытки ревизии минских договоренностей - опасный и тупиковый путь", - отметил Грызлов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин понимает необходимость завершения войны на Донбассе.

"Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну", - сказал Зеленский.

Сам Путин на пресс-конференции заявлял, что главари незаконных формирований "ДНР" и "ЛНР" не хотели подписывать минские договоренности в 2014 и 2015 годах.

"ДНР" заявила о провале переговоров о разведении на Донбассе
Новости Украины Борис ГрызловДонбассминские соглашения
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