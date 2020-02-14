На Мюнхенській конференції запропонували 12 кроків для досягнення миру в Україні

На конференції погодили першу заяву по Україні
На Мюнхенській конференції з безпеки запропонували 12 кроків для досягнення миру в Україні. Відповідний документ опубліковано на сайті міжнародного форуму.
У заяві говориться, що в 2020 році пройде чергова зустріч у нормандському форматі, а робота Тристоронньої контактної групи і дипломатів дає надію на завершення війни, в якій загинули понад 13 тисяч осіб, а близько 2,5 млн українців стали вимушеними переселенцями.
У зв'язку з цим учасники конференції пропонують 12 кроків, які можна зробити зараз для розв'язання питань безпеки, гуманітарних, економічних та політичних проблем.
Фото: 12 кроків для досягнення миру в Україні
Нагадаємо, цього тижня Російська Федерація в черговий раз відкинула можливість перегляду мінських угод щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.