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Мюнхенская "Бавария" в девятый раз выиграла Суперкубок Германии

Автор: Анна Полисученко

"Бавария" в девятый раз выиграла Суперкубок Германии. В матче мюнхенская команда победила дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

Мюнхенский клуб выиграл первый трофей с новым главным тренером Юлианом Нагельсманном.

Первый трофей сезона в Германии разыграли в Дортмунде. "Бавария" вышла вперед на 41-й минуте после гола Роберта Левандовски. В начале второго тайма Томас Мюллер удвоил преимущество гостей.

На 64-й минуте Марко Ройс сократил отставание "Боруссии". Однако, через 10 минут Левандовски забил второй раз.

Ранее мы писали, что "Бавария" досрочно стала чемпионом Германии.

Также "Бавария" официально объявила о назначении нового главного тренера. Ему всего 33 года.

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Бавария