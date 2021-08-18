Мюнхенская "Бавария" в девятый раз выиграла Суперкубок Германии

"Бавария" в девятый раз выиграла Суперкубок Германии. В матче мюнхенская команда победила дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun .

Мюнхенский клуб выиграл первый трофей с новым главным тренером Юлианом Нагельсманном.

Первый трофей сезона в Германии разыграли в Дортмунде. "Бавария" вышла вперед на 41-й минуте после гола Роберта Левандовски. В начале второго тайма Томас Мюллер удвоил преимущество гостей.

На 64-й минуте Марко Ройс сократил отставание "Боруссии". Однако, через 10 минут Левандовски забил второй раз.