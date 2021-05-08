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"Бавария" досрочно стала чемпионом Германии

Новина українською → Германия, Суббота 08 мая 2021 18:49
"Бавария" досрочно стала чемпионом Германии Фото: "Бавария" стала чемпионом благодаря осечке "Лейпцига" (facebook.com/fcbayern)
Автор: Игорь Литвиненко

Мюнхенская "Бавария" досрочно стала чемпионом Германии сезона 2020/2021. Чемпионство "баварцам" помогла оформить дортмундская "Боруссия", которая обыграла ближайшего конкурента "Лейпциг" (3:2).

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Мюнхенцы могли оформить чемпионство самостоятельно - сегодня в 19:30 они играют с "Боруссией" Менхенгладбах. Победа в этом матче гарантировала победу в чемпионате. Однако помогли "баварцам" игроки дортмундской "Боруссии". "Шмели" обыграли "Лейпциг", который идет вторым - 3:2. Голы в матче забивали за "Боруссию" - Ройс (7-я минута) и дважды Санчо (51 и 87). У "Лейпцига" отмечались Клостерман (63), Ольмо (77).

За два тура до конца "Лейпциг" отстает от "Баварии" на 7 очков.

Для мюнхенцев это седьмое чемпионство подряд.

Напомним, ранее досрочное чемпионство в Италии оформил "Интер", который прервал 9-летнюю гегемонию "Ювентуса". Миланский клуб стал недосягаемым за 4 тура до конца.

Отметим, в УПЛ также уже известен чемпион. "Динамо" одержало победу в первенстве за 3 тура до финиша.

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