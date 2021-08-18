Мюнхенська "Баварія" вдев'яте виграла Суперкубок Німеччини

"Баварія" вдев'яте виграла Суперкубок Німеччини. У матчі мюнхенська команда перемогла дортмундську "Боруссію" з рахунком 3:1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun .

Мюнхенський клуб виграв перший трофей з новим головним тренером Юліаном Нагельсманном.

Перший трофей сезону в Німеччині розіграли в Дортмунді. "Баварія" вийшла вперед на 41-й хвилині після голу Роберта Левандовскі. На початку другого тайму Томас Мюллер подвоїв перевагу гостей.

На 64-й хвилині Марко Ройс скоротив відставання "Боруссії". Однак, через 10 хвилин Левандовскі забив вдруге.