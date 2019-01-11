У Мюллера перевіряють українську делегацію, яка була присутня на інавгурації Трампа, - NYT

Фото: інавгурація президента Дональда Трампа (whitehouse.gov)

Перевірки проходять в рамках розслідування втручання РФ в американські вибори

Співробітники спецпрокурора Роберта Мюллера перевіряють членів української делегації, які були присутні на урочистих заходах, присвячених інавгурації президента Дональда Трампа в січні 2017 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Так, мандат Мюллера дає йому право розслідувати втручання Російської Федерації у президентські вибори 2016 року і особливо зв'язки команди Трампа з Москвою за звинуваченням у змові.

За інформацією джерел видання, на інавгурації і супутніх заходах були присутні близько 12 українських політиків і бізнесменів.

Як зазначає видання, "деякі з них мають проросійські погляди".

"Деякі українці, які приїхали до Вашингтона на інавгурацію, або їх союзники просували грандіозні оборудки або "мирні" плани, які відповідали інтересам Росії, в тому числі через скасування санкцій",- зазначає видання.

Слідчі опитують свідків, щоб з'ясувати, як члени української делегації потрапили на заходи, хто їх запрошував, з ким вони зустрічалися і що обговорювали.

Також досліджується питання пожертвувань на виборчу кампанію - не брав участь в них через підставних осіб будь-хто з українських політиків та підприємців.

Зазначимо, у Вашингтоні, 4 січня 2019 року, Федеральний окружний суд США продовжив термін розслідування можливого втручання РФ президентські вибори США 2016 року.

Як заявив нещодавно спецпрокурор США Роберт Мюллер, екс-глава передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа політтехнолог Пол Манафорт передавав дані соцопитувань під час кампанії 2016 року своєму діловому партнерові Костянтину Килимнику. Він був керівником київського офісу компанії Манафорта, його також підозрюють у зв'язках з російською розвідкою.

Раніше РБК-Україна писало, що Дональд Трамп відмовився відповідати на нові питання спецпрокурора Роберта Мюллера, розслідує втручання Росії в американські вибори 2016 року.