Мюллер заявил, что Манафорт заработал более 60 млн долларов в Украине, - Bloomberg

Это отмечается в представлении Мюллера в федеральном суде в Александрии, штат Вирджиния

Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что экс-глава избирательной кампании Дональда Трампа и бывший советник президента Виктора Януковича Пол Манафорт заработал более 60 млн долларов за работу политического консультанта в Украине. Об этом Мюллер рассказал накануне заседания суда, сообщает Bloomberg.



Как отмечается, прокуроры команды Мюллера намерены доказать, что Манафорт заработал такую сумму и не указал значительный процент этих доходов в своей налоговой декларации". Это отмечается в представлении Мюллера в федеральном суде в Александрии, штат Вирджиния.

Отметим, что ранее Трамп обвинил Мюллера в конфликте интересов в деле вмешательства РФ в выборах.

Добавим, что следственные группы Мюллера предоставили документы сотрудничества Манафорта и Януковича.

В электронной переписке обсуждается политическая кампания Виктора Януковича и Партии регионов во время рабочих поездок украинского политика. Среди документов есть слова Манафорта, где он говорит, что они активно развивали концепцию антисемитизма, как часть взглядов украинской оппозиции, что было главной частью "нашей вашингстонской стратегии".