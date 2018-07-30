Трамп обвинил Мюллера в конфликте интересов по делу вмешательства РФ в выборы

Новости Политика 30.07.2018 - 03:29
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Дональд Трамп уличил Мюллера в конфликте интересов

Президент США Дональд Трамп заявил о наличии конфликта интересов у спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует вмешательство РФ в президентские выборы в 2016 году. Об этом Дональд Трамп написал в Twitter.

"Собирается ли когда-нибудь Роберт Мюллер сообщить о своем конфликте интересов по отношению к президенту Трампу, учитывая то, что у нас были очень неприятные и спорные бизнес-отношения, я отклонил его назначение главой ФБР (за день до назначения спецпрокурором) и Коми его близкий друг? ", - заявил он.

По его словам, Мюллер назначает в свою команду "злых демократов", которые работали на Хиллари Клинтон и Барака Обаму.

Отметим, в результате работы Мюллера, Полу Манафорту, некоторое время возглавлявшему штаб Трампа, было предъявлено обвинение, однако Россия в нем не фигурировала. Манафорта обвинили в утаивании доходов от работы в интересах бывшего президента Виктора Януковича.

Напомним, Дональд Трамп обеспокоен тем, что Россия может попытаться оказать влияние на предстоящие выборы в США в пользу Демократической партии.

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Теги:  Российская Федерация,  Соединенные Штаты Америки,  Дональд Трамп,  мюллер,  Выборы в США  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС