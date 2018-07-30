Трамп обвинил Мюллера в конфликте интересов по делу вмешательства РФ в выборы

Дональд Трамп уличил Мюллера в конфликте интересов

Президент США Дональд Трамп заявил о наличии конфликта интересов у спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует вмешательство РФ в президентские выборы в 2016 году. Об этом Дональд Трамп написал в Twitter.

"Собирается ли когда-нибудь Роберт Мюллер сообщить о своем конфликте интересов по отношению к президенту Трампу, учитывая то, что у нас были очень неприятные и спорные бизнес-отношения, я отклонил его назначение главой ФБР (за день до назначения спецпрокурором) и Коми его близкий друг? ", - заявил он.

По его словам, Мюллер назначает в свою команду "злых демократов", которые работали на Хиллари Клинтон и Барака Обаму.

Отметим, в результате работы Мюллера, Полу Манафорту, некоторое время возглавлявшему штаб Трампа, было предъявлено обвинение, однако Россия в нем не фигурировала. Манафорта обвинили в утаивании доходов от работы в интересах бывшего президента Виктора Януковича.

Is Robert Mueller ever going to release his conflicts of interest with respect to President Trump, including the fact that we had a very nasty & contentious business relationship, I turned him down to head the FBI (one day before appointment as S.C.) & Comey is his close friend.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2018

Напомним, Дональд Трамп обеспокоен тем, что Россия может попытаться оказать влияние на предстоящие выборы в США в пользу Демократической партии.