Мюллер заявив, що Манафорт заробив понад 60 млн доларів в Україні, - Bloomberg

Це зазначається у поданні Мюллера до федерального суду в Александрії, штат Вірджинія

Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявив, що екс-голова виборчої кампанії Дональда Трампа та колишній радник президента Віктора Януковича Пол Манафорт заробив понад 60 млн доларів за роботу політичного консультанта в Україні. Про це Мюллер розповів напередодні засідання суду, повідомляє Bloomberg.



Як зазначається, прокурори команди Мюллера мають намір довести, що Манафорт заробив таку суму і "не вказав значний відсоток цих доходів у своїй податковій декларації". Це зазначається у поданні Мюллера до федерального суду в Александрії, штат Вірджинія.

Відзначимо, що раніше Трамп звинуватив Мюллера в конфлікті інтересів у справі втручання РФ у вибори.

Додамо, що слідчі групи Мюллера надали документи співпраці Манафорта і Януковича.

В електронному листуванні обговорюється політична кампанія Віктора Януковича і Партії регіонів під час робочих поїздок українського політика. Серед документів є слова Манафорта, де він говорить, що вони активно розвивали концепцію антисемітизму, як частину поглядів української опозиції, що було головною частиною "нашої вашингстонской стратегії".