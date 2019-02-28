ЄС готується до спроб втручання Росії у вибори в Європарламент

Ілюстративне фото (flickr.com european_parliament)

ЄС очікує хакерські атаки з боку РФ

В ЄС готуються до можливих спроб Росії втручатися у вибори в Європарламент. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Financial Times.

Повідомляється, що ЄС очікує хакерські атаки з боку РФ і розробляє систему попередження про інформаційні атаки і боротьбу з пропагандою ззовні. Глава американської компанії FireEye Бен Рід, що займається кібербезпеки, заявив, що почастішали спроби атак на європейські держструктури і медіа за останні півроку.

"В більшості своїй ця діяльність спрямована на міністерства оборони та закордонних справ країн НАТО, а також на німецькі ЗМІ", - зазначив він.

США вважаю, що Росія може використовувати вибори в ЄС в якості плацдарму для відпрацювання нових стратегій для втручання у вибори в інших країнах, зокрема у США.

Нагадаємо, міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон повідомляв, що Російська Федерація залишається основною загрозою безпеки в Європі.

Додамо, міністр оборони Норвегії, Франк Бакке-Йенсен заявив, що агресивна поведінка Росії ставить під загрозу міжнародну безпеку і стабільність, що робить можливим виникнення нової війни в Європі.