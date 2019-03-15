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Трамп заявив про незаконність розслідування Мюллера

Новини » Політика    15.03.2019 - 16:49
Трамп заявив про незаконність розслідування Мюллера
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США вважає, що для демократів ця справа стала виправданням їх поразки на виборах

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера у справі про втручання Росії у вибори США в 2016 році є незаконним. Про це Трамп написав у своєму Twitter.

На думку глави США, "російська змова" був виправданням того, що демократи програли вибори.

Трамп заявив про незаконність розслідування Мюллера

"Не повинно було бути звіту Мюллера. Це було незаконне і суперечливе розслідування у пошуках злочину. Російська змова була не чим іншим, як виправданням того, що демократи програли вибори, які, як вони думали, вони виграють", - підкреслив Трамп.

Нагадаємо, палата представників Конгресу США прийняла резолюцію із закликом оприлюднити доповідь спецпрокурора Мюллера про його розслідуванні втручання РФ у вибори США 2016 року.

Як писало РБК-Україна раніше, радіостанція NPR повідомила, що розслідування Мюллера про втручання Росії у президентські вибори 2016 року завершено. Команду спецпрокурора залишає ключовий обвинувач у цій справі Ендрю Уайссменн, який займався справою колишнього керівника передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта, якому присудили 7,5 роки в'язниці.

Так, після заяви про закінчення розслідування Мюллер повинен буде передати доповідь генпрокурору Вільяму Барру, а він у свою чергу підготує і представить у Конгрес США матеріали по цій справі.

Додамо, спецкомітет з розвідки Палати представників Конгресу США проголосував за передачу Мюллеру показань свідків у справі про втручання Росії в американські президентські вибори.

У Конгресі закликали опублікувати доповідь Мюллера Розслідування Мюллера про втручання РФ в американські вибори завершено, - NPR
Новини України Російська ФедераціяДональд Трампмюллер
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