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Трамп заявив, що звіт Мюллера про втручання РФ має бути оприлюднений

Новини » Політика    22.03.2019 - 03:51
Трамп заявив, що звіт Мюллера про втручання РФ має бути оприлюднений
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Трамп назвав цей звіт "смішним"

Президент Дональд Трамп заявив, що звіт прокурора Роберта Мюллера про втручання РФ у вибори США повинен бути оприлюднений для громадськості. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Трамп вважає, що доповідь сприймає як "смішну".

"Нехай це вийде, нехай люди побачать це. Давайте подивимося, чи це законно", - сказав Трамп.

Він заявив, що вважатиме "чесною" доповідь слідства щодо Росії, якщо вона заперечить закиди про змову з Москвою.

Очікується, що Мюллер подасть до міністерства юстиції доповідь, в якій буде викладено результати його майже дворічного розслідування втручання Росії у вибори, можливої змови з офіційними особами кампанії Трампа і можливого перешкоджання правосуддю Трампом.

Трамп сказав, що він особисто з нетерпінням чекає висновків, хоча і висміював той факт, що Мюллер уповноважений написати доповідь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білий дім відхилив запит демократів про надання документів та інтерв'ю, пов'язаних з переговорами президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна

У Білому домі заявили, що дипломатичні повідомлення президента є конфіденційними, а запит надати ці дані виходять за межі законної сфери розслідування Конгресу.

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