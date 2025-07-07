Мюллер йде з "Баварії" та може стати партнером Мессі в МЛС

Що повідомила "Баварія"

Мюнхенський клуб офіційно попрощався з багаторічним лідером. 35-річний німецький футболіст залишає команду в статусі вільного агента після завершення контракту.

"Кар'єра, не схожа на жодну іншу. Ми вклоняємося тобі, Томасе!", - йдеться в офіційному повідомленні.

Останнім матчем Мюллера у футболці "Баварії" став чвертьфінал Клубного чемпіонату світу-2025 проти ПСЖ, у якому команда поступилася з рахунком 0:2. У квітні футболіст продовжив контракт до середини липня, щоб мати змогу взяти участь у цьому турнірі.

Мюллер – вихованець "Баварії", у системі клубу з 2000 року. За першу команду дебютував у 2009-му, з того часу провів рекордні 756 матчів, у яких забив 250 голів та віддав 246 результативних передач. Він двічі вигравав Лігу чемпіонів (2013, 2020), 13 разів ставав чемпіоном Німеччини, шість разів – володарем Кубка країни.

Ще раніше, одразу після поразки від ПСЖ, сам Мюллер підтвердив, що його період у "Баварії" добіг кінця.

"Звісно, я розумію, що це був мій останній матч. Але поки не в настрої ділитися глибокими думками про свою подальшу кар'єру", – заявив він.

Варіанти продовження

Наразі подальша доля Томаса Мюллера залишається невизначеною. ЗМІ повідомляють, що на футболіста претендують кілька клубів із МЛС. Найактивніше зацікавлений "Інтер Маямі". В американському клубі хочуть бачити зіркового німця в одній компанії з Ліонелем Мессі.

Очікується, що гравець візьме паузу для обдумування варіантів, однак пріоритетом вважається саме переїзд до США.