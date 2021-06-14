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В Мьянме будут судить лидера Су Чжи

Автор: Наталья Скороход

В Мьянме в понедельник состоится суд над лидером страны Аунг Сан Су Чжи. Военные, захватившие власть и свергнувшие избранное ею правительство, выдвинули ей ряд обвинений.

Об этом сообщает Reuters.

нарушение закона о государственной тайне, хищении 600 000 долларов и 11,4 кг золота.

Команда юристов Су Чжи отрицает все эти обвинения и называет их абсурдными.

Фил Робертсон, заместитель директора компании "Human Rights Watch", которая занимается защитой прав человека, заявил, что обвинения против Су Чжи являются фиктивными и политически мотивированными и должны быть сняты, что приведет к ее немедленному и безоговорочному освобождению.

Поддержали Су Чжи и ее сторонники по всей стране - они вышли на протесты сразу после захвата власти военными, что привело к огромным жертвам. Не исключено, что протесты усилятся, когда начнутся судебные разбирательства.

По данным группы активистов Ассоциации помощи политическим заключенным, в Мьянме погибли по меньшей мере 862 человека во время подавления протестов после переворота, но военные оспаривают эту цифру.

Кроме того,

В ответ

Напомним, что 1 февраля военные в Мьянме захватили власть и объявили недействительными результаты на выборах. После этого в стране начались массовые протесты, которые подавлялись очень жестоко и привели к жертвам.

Также сообщалось, что переворот в Мьянме привел к краху систему здравоохранения. Люди не хотят обращаться в больницы, поскольку их могут преследовать военные. То же коснулось и медиков.

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