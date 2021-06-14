У М'янмі судитимуть лідера Су Чжі

фальсифікації порушення закону про державну таємницю, розкраданні 600 000 доларів і 11,4 кг золота.

Команда юристів Су Чжі заперечує всі ці звинувачення та називає їх абсурдними.

Філ Робертсон, заступник директора компанії "Human Rights Watch", що займається захистом прав людини, заявив, що звинувачення проти Су Чжі є фіктивними і політично мотивованими й повинні бути зняті, що призведе до її негайного та беззастережного звільнення.

Підтримали Су Чжи і її прихильники по всій країні - вони вийшли на протести одразу після захоплення влади військовими, що призвело до величезних жертв. Не виключено, що протести посиляться, коли почнуться судові розгляди.

За даними групи активістів Асоціації допомоги політичним в'язням, в М'янмі загинули щонайменше 862 людини під час придушення протестів після перевороту, але військові оскаржують цю цифру.

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