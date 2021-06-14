У М'янмі судитимуть лідера Су Чжі

У М'янмі у понеділок відбудеться суд над лідером країни Аунг Сан Су Чжи. Військові, які захопили владу і повалили обраний нею уряд, висунули їй ряд звинувачень.
Про це повідомляє Reuters.
фальсифікації порушення закону про державну таємницю, розкраданні 600 000 доларів і 11,4 кг золота.
Команда юристів Су Чжі заперечує всі ці звинувачення та називає їх абсурдними.
Філ Робертсон, заступник директора компанії "Human Rights Watch", що займається захистом прав людини, заявив, що звинувачення проти Су Чжі є фіктивними і політично мотивованими й повинні бути зняті, що призведе до її негайного та беззастережного звільнення.
Підтримали Су Чжи і її прихильники по всій країні - вони вийшли на протести одразу після захоплення влади військовими, що призвело до величезних жертв. Не виключено, що протести посиляться, коли почнуться судові розгляди.
За даними групи активістів Асоціації допомоги політичним в'язням, в М'янмі загинули щонайменше 862 людини під час придушення протестів після перевороту, але військові оскаржують цю цифру.
Крім того,
У відповідь
Нагадаємо, що 1 лютого військові в М'янмі захопили владу і оголосили недійсними результати на виборах. Після цього в країні почалися масові протести, які придушувалися дуже жорстоко і призвели до жертв.
Також повідомлялося, що переворот в М'янмі призвів до краху систему охорони здоров'я. Люди не хочуть звертатися до лікарень, оскільки їх можуть переслідувати військові. Те ж торкнулося й медиків.