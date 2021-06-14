В Мьянме будут судить лидера Су Чжи

В Мьянме в понедельник состоится суд над лидером страны Аунг Сан Су Чжи. Военные, захватившие власть и свергнувшие избранное ею правительство, выдвинули ей ряд обвинений.

75-летнюю Су Чжи обвиняют в фальсификации голосов на выборах, которые она выиграла в ноябре прошлого года, а также в хранении нелицензионных раций. Также ее обвинили в нарушение закона о государственной тайне, хищении 600 000 долларов и 11,4 кг золота.

Команда юристов Су Чжи отрицает все эти обвинения и называет их абсурдными.

Фил Робертсон, заместитель директора компании "Human Rights Watch", которая занимается защитой прав человека, заявил, что обвинения против Су Чжи являются фиктивными и политически мотивированными и должны быть сняты, что приведет к ее немедленному и безоговорочному освобождению.

Поддержали Су Чжи и ее сторонники по всей стране - они вышли на протесты сразу после захвата власти военными, что привело к огромным жертвам. Не исключено, что протесты усилятся, когда начнутся судебные разбирательства.

По данным группы активистов Ассоциации помощи политическим заключенным, в Мьянме погибли по меньшей мере 862 человека во время подавления протестов после переворота, но военные оспаривают эту цифру.

Кроме того, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила в пятницу, что насилие усиливается и осудила возмутительное использование армией тяжелого оружия.

В ответ министерство иностранных дел Мьянмы, возглавляемое военными, отвергло заявление ООН.