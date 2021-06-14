У М'янмі судитимуть лідера Су Чжі

У М'янмі у понеділок відбудеться суд над лідером країни Аунг Сан Су Чжи. Військові, які захопили владу і повалили обраний нею уряд, висунули їй ряд звинувачень.

75-річну Су Чжі звинувачують у фальсифікації голосів на виборах, які вона виграла в листопаді минулого року, а також у зберіганні неліцензійних рацій. Також її звинуватили в порушення закону про державну таємницю, розкраданні 600 000 доларів і 11,4 кг золота.

Команда юристів Су Чжі заперечує всі ці звинувачення та називає їх абсурдними.

Філ Робертсон, заступник директора компанії "Human Rights Watch", що займається захистом прав людини, заявив, що звинувачення проти Су Чжі є фіктивними і політично мотивованими й повинні бути зняті, що призведе до її негайного та беззастережного звільнення.

Підтримали Су Чжи і її прихильники по всій країні - вони вийшли на протести одразу після захоплення влади військовими, що призвело до величезних жертв. Не виключено, що протести посиляться, коли почнуться судові розгляди.

За даними групи активістів Асоціації допомоги політичним в'язням, в М'янмі загинули щонайменше 862 людини під час придушення протестів після перевороту, але військові оскаржують цю цифру.

Крім того, Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила в п'ятницю, що насильство посилюється і засудила обурливе використання армією важкої зброї.

У відповідь Міністерство закордонних справ М'янми, очолюване військовими, відкинуло заяву ООН.