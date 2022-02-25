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"Мы все тут и защищаем независимость": Зеленский записал обращение возле ОП

Автор: Илона Свиридова

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное обращение на фоне вторжения России. Он заверил, что руководство страны остается в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского, опубликованное в Facebook.

В частности, на видео Зеленский стоит возле Офиса президента вместе с премьером Денисом Шмыгалем, главой ОП Андреем Ермаком, главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией и советником главы ОП Михаилом Подоляком.

"Всем мы тут, наши военные тут, граждане и общество тут, все мы тут защищаем нашу независимость и наше государство. Так будет и дальше. Слава нашим защитникам, слава нашим защитницам. Слава Украине", - отметил Зеленский.

Напомним, сегодня Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину и предложил сесть за стол переговоров.

Российская сторона настаивает на переговорах в Минске, но Украина предлагает Варшаву.

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Владимир ЗеленскийВторжение России в Украину