"Мы все тут и защищаем независимость": Зеленский записал обращение возле ОП

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное обращение на фоне вторжения России. Он заверил, что руководство страны остается в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского, опубликованное в Facebook.
В частности, на видео Зеленский стоит возле Офиса президента вместе с премьером Денисом Шмыгалем, главой ОП Андреем Ермаком, главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией и советником главы ОП Михаилом Подоляком.
"Всем мы тут, наши военные тут, граждане и общество тут, все мы тут защищаем нашу независимость и наше государство. Так будет и дальше. Слава нашим защитникам, слава нашим защитницам. Слава Украине", - отметил Зеленский.
Напомним, сегодня Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину и предложил сесть за стол переговоров.
Российская сторона настаивает на переговорах в Минске, но Украина предлагает Варшаву.