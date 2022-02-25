"Ми всі тут і захищаємо незалежність": Зеленський записав звернення біля ОП

Президент України Володимир Зеленський записав чергове звернення на тлі вторгнення Росії. Він запевнив, що керівництво країни залишається в Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського, опубліковане в Facebook.
Зокрема, на відео Зеленський стоїть біля Офісу президента разом з прем'єром Денисом Шмигалем, головою ОП Андрієм Єрмаком, головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією і радником глави ОП Михайлом Подоляком.
"Всім ми тут, наші військові тут, громадяни і суспільство тут, всі ми тут захищаємо нашу незалежність і нашу державу. Так буде і далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський звернувся до президента Росії Володимира Путіна і запропонував сісти за стіл переговорів.
Російська сторона наполягає на переговорах у Мінську, але Україна пропонує Варшаву.