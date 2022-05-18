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"Мы не совершим одну и ту же ошибку два раза". Эрдоган о поддержке Швеции и Финляндии во вступлении в НАТО

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Виталий Носач, РбК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал союзников по НАТО уважать и поддерживать обеспокоенность Анкары своей безопасностью в контексте недавнего отказа правительства страны поддержать вступление Финляндии и Швеции в Альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Usnews.

"Если мы союзники, то надо уважать и поддерживать обеспокоенность Анкары по вопросам своей безопасности, по вопросам своих границ. Мы видим, что к нам нет такого отношения", - сказал он, выступая на заседании правящей партии.

В то же время Эрдоган выразил поддержку странам по НАТО.

"Мы всегда поддерживаем альянс, союзнический дух. Но сказать каждому предложению "да" не можем, не можем сказать "да" союзу с теми странами, которые поддерживают террористов (речь о поддержке курдов, - ред.), угрожающих безопасности Турции", - добавил Эрдоган.

По его словам, не смысла даже в приезде в Анкару делегаций из Стокгольма и Хельсинки, поскольку они не смогут его убедить.

"Я уже говорил, что им не стоит себя утруждать. В этом нет необходимости. Мы не совершим одну и ту же ошибку два раза", - подчеркнул Эрдоган.

Напомним, Турция выступила против вступления Финляндии и Швеции в НАТО по причине их поддержки Рабочей партии Курдистана - ее Анкара считает террористической организацией.

В свою очередь генсек НАТО Столтенберг заявил о возможности быстро найти компромисс с Турцией по вступлению Финляндии и Швеции в Альянс, и отметил, что Анкара не намерена блокировать процесс.

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Реджеп Тайип Эрдоган