RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Ми не зробимо одну й ту саму помилку двічі". Ердоган про підтримку Швеції та Фінляндії у вступі до НАТО

Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Президент Туреччини Тайїп Ердоган закликав союзників по НАТО поважати та підтримувати стурбованість Анкари своєю безпекою в контексті нещодавньої відмови уряду країни підтримати вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Usnews.

"Якщо ми союзники, то треба поважати та підтримувати стурбованість Анкари з питань своєї безпеки, з питань своїх кордонів. Ми бачимо, що до нас немає такого відношення", - сказав він, виступаючи на засіданні керівної партії.

Водночас Ердоган висловив підтримку країнам НАТО.

"Ми завжди підтримуємо альянс, союзницький дух. Але сказати кожному реченню "так" не можемо, не можемо сказати "так" союзу з тими країнами, які підтримують терористів (мова про підтримку курдів, - ред.), що загрожують безпеці Туреччини", - додав Ердоган.

За його словами, не має сенсу навіть у приїзді до Анкари делегацій зі Стокгольму та Гельсінкі, оскільки вони не зможуть його переконати.

"Я вже казав, що їм не варто себе обтяжувати. У цьому немає необхідності. Ми не зробимо одну й ту саму помилку двічі", - наголосив Ердоган.

Нагадаємо, Туреччина виступила проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО унаслідок їх підтримки Робітничої партії Курдистану - її Анкара вважає терористичною організацією.

Своєю чергою генсек НАТО Столтенберг заявив про можливість швидко знайти компроміс з Туреччиною щодо вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу, і зазначив, що Анкара не має наміру блокувати процес.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Реджеп Тайіп Ердоган