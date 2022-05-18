"Ми не зробимо одну й ту саму помилку двічі". Ердоган про підтримку Швеції та Фінляндії у вступі до НАТО

"Якщо ми союзники, то треба поважати та підтримувати стурбованість Анкари з питань своєї безпеки, з питань своїх кордонів. Ми бачимо, що до нас немає такого відношення", - сказав він, виступаючи на засіданні керівної партії.

Водночас Ердоган висловив підтримку країнам НАТО.

"Ми завжди підтримуємо альянс, союзницький дух. Але сказати кожному реченню "так" не можемо, не можемо сказати "так" союзу з тими країнами, які підтримують терористів (мова про підтримку курдів, - ред.), що загрожують безпеці Туреччини", - додав Ердоган.

За його словами, не має сенсу навіть у приїзді до Анкари делегацій зі Стокгольму та Гельсінкі, оскільки вони не зможуть його переконати.

"Я вже казав, що їм не варто себе обтяжувати. У цьому немає необхідності. Ми не зробимо одну й ту саму помилку двічі", - наголосив Ердоган.