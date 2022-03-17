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"Мы шли к этому десятки лет", - Зеленский о присоединении к европейской энергосети

Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент отметил, что даже в условиях войны Украина способна на новые свершения. Так, страна присоединилась к европейской энергосети, к чему шла более 20 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

"Мы уже доказали, что можем делать исторические вещи. Это не только наше сопротивление, не только оборона. Даже в это время наибольшего испытания Украина смогла присоединиться к европейской энергосети", - отметил Зеленский.

По его словам, теперь Украина может использовать потоки электроэнергии из Евросоюза. Мы шли к этому десятки лет. "Я благодарен всем энергетикам краны, всем, кто работал на этот результат", - добавил Президент.

Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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