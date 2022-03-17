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"Ми йшли до цього десятки років", - Зеленський про приєднання до європейської енергомережі

Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент зазначив, що навіть в умовах війни Україна здатна на нові звершення. Так, країна приєдналася до європейської енергомережі, до чого йшла більше 20 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президент.

"Ми вже довели, що можемо робити історичні речі. Це не тільки наш опір, не тільки оборона. Навіть у цей час найбільшого випробування Україна змогла приєднатися до європейської енергомережі", - зазначив Зеленський.

За його словами, тепер Україна може використовувати потоки електроенергії з Євросоюзу. Ми йшли до цього десятки років. "Я вдячний всім енергетикам крани, всім, хто працював на цей результат", - додав Президент.

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