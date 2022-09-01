"Мы никого не держим. Мир велик": Данилов о жителях ОРДЛО после деоккупации

После деоккупации территорий Донецкой и Луганской областей местным жителям нужно будет как-то найти общий язык с остальными украинцами, а не наоборот.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телеканала "1+1".
"Это фундаментальная вещь. Это им с нами надо найти общий язык, а не нам с ними. У нас есть границы, и если кого-то не устраивают те законы и правила, которые действуют на территории нашей страны, мы никого не держим. Мир велик. Они могут. поехать в Соединенные Штаты, в Германию, куда угодно. Или - в Якутию, или - в Воркуту. Где их там еще ждут?", - сказал он.
Напомним, согласно опросу соцгруппы "Рейтинг", среди украинцев продолжает ухудшаться отношение к жителям оккупированного Россией Крыма и особенно жителем отдельных областей Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
Как известно, Россия все больше использует жителей захваченных территорий Луганской и Донецкой областей для войны в Украине. Однако они считаются неблагонадежными.