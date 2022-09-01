"Мы никого не держим. Мир велик": Данилов о жителях ОРДЛО после деоккупации

"Это фундаментальная вещь. Это им с нами надо найти общий язык, а не нам с ними. У нас есть границы, и если кого-то не устраивают те законы и правила, которые действуют на территории нашей страны, мы никого не держим. Мир велик. Они могут. поехать в Соединенные Штаты, в Германию, куда угодно. Или - в Якутию, или - в Воркуту. Где их там еще ждут?", - сказал он.