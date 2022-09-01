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"Ми нікого не тримаємо. Світ великий": Данілов про жителів ОРДЛО після деокупації

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Після деокупації територій Донецької та Луганської областей місцевим жителям потрібно буде якось знайти спільну мову з іншими українцями, а не навпаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телеканалу "1+1".

"Це фундаментальна річ. Це їм з нами треба знайти спільну мову, а не нам з ними. У нас є кордони, і якщо когось не влаштовують ті закони і правила, які діють на території нашої країни, ми нікого не тримаємо. Світ великий. Вони можуть. поїхати в Сполучені Штати, в Німеччину, куди завгодно. Або - в Якутію, або - в Воркуту. Де їх там ще чекають?",- сказав він.

Нагадаємо, згідно з опитуванням соцгрупи "Рейтинг", серед українців продовжує погіршуватися ставлення до жителів окупованого Росією Криму і особливо жителем окремих областей Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Як відомо, Росія все більше використовує жителів захоплених територій Луганської та Донецької областей для війни в Україні. Однак вони вважаються неблагонадійними.

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ОРДЛООлексій Данілов