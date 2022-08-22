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Мобилизованных жителей Луганской области запугивают для участия в войне, - британская разведка

Новина українською →
Украина, Понедельник 22 августа 2022 09:19
Мобилизованных жителей Луганской области запугивают для участия в войне, - британская разведка Фото: жителей Луганской области запугивают для участия в войне (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия все больше использует жителей захваченных территорий Луганской и Донецкой областей для войны в Украине. Однако они считаются неблагонадежными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, 15 августа украинские социальные сети распространили видео, на котором, как сообщается, военнослужащие воинской части так называемой "ЛНР" заявляют о своем отказе от развертывания в рамках наступательных операций в Донецкой области.

Боевики заявили, что выполнили свой долг по обеспечению контроля "ЛНР" над всей Луганской областью, который был получен в июле 2022 года, и не желали воевать в Донецкой области, несмотря на угрозы и запугивания со стороны высшего командования.

"Россия все больше пытается мотивировать вспомогательные силы, которые она использует для усиления своих регулярных войск на Донбассе. Командиры прибегают к прямому материальному поощрению, а некоторые боевые части считаются неблагонадежными для наступательных операций", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Минобороны Британии, фактором, усугубляющим эти проблемы, является классификация Россией войны как "специальной военной операции", которая ограничивает полномочия государства по правовому принуждению.

Ранее британская разведка дала прогноз по ситуации на украино-российском фронте на ближайшие месяцы.

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