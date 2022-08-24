Как украинцы относятся к жителям оккупированных Крыма и Донбасса: данные опроса

Фото: митинг по случаю Дня крымскотатарского флага в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Среди украинцев продолжает ухудшаться отношение к жителям оккупированного Россией Крыма и особенно жителем отдельных областей Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

К жителям оккупированного Крыма положительно относятся 22%, отрицательно - 23%, нейтрально - 45%. (в апреле положительно относились 41%, отрицательно - 14%, нейтрально - 40%). К жителям ОРДЛО положительно относятся только 14%, отрицательно - 47%, нейтрально - 32% (в апреле 2022 - положительно относились - 27%, отрицательно - 31%, нейтрально - 37%). Опрос проведен 17-18 августа 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.