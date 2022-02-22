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"Мы ничего не отдадим": Украина потребовала от РФ немедленно вернуться к переговорам

Автор: Артур Родивилов

Россия немедленно должна вернуться за стол переговоров. Украина выступает за мирное урегулирование ситуации и осуждает признание "ЛДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы во время заседания Совбеза.

Украина требует от Совета Безопасности ООН предпринять шаги для восстановления мира и стабильности, заявил Кислица.

"Совет Безопасности должен согласовать или решить, какие меры необходимо принять для восстановления мира и безопасности", - сказал он на заседании.

Он также заявил, что вирус, который "поражает ООН, распространяет Кремль".

"Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы никому ничего не отдадим. Мы требуем от России отменить решение о признании и вернуться за стол переговоров. Мы осуждаем приказ о вводе дополнительных российских оккупационных войск на территорию Украины", - заявил Кислица.

Напомним, Россия снова обвинила Запад и Украину в обострении ситуации на Донбассе. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Киев якобы "игнорировал" минские соглашения.

В свою очередь постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд при ООН заявила, что Россия совершила атаку на Украину и провоцирует дальнейшее вторжение.

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