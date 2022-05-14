UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Мы найдем решение": главы МИД Финляндии и Турции обсудят позицию Анкары по НАТО

Фото: министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто (yle.fi)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сегодня встретится со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Главы МИД осудят позицию Анкары по вступлению Хельсинки в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Пекка Хаависто заявил, что в пятницу созванивался с Чавушоглу относительно позиции Турции о вступлении Финляндии в НАТО. Дипломат отметил, что беседа была направлена на "снятие напряженности".

Глава МИД Финляндии добавил, что сегодня вечером планирует продолжить переговоры со своим турецким коллегой. "Я уверен, что мы найдем решение", - добавил Хаависто.

Напомним, 13 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может заблокировать принятие Финляндии и Швеции в НАТО. Позднее представитель турецкого лидера Ибрагим Калин пояснил, что этот вопрос поднят исключительно из-за национальной безопасности.

Отметим, сегодня президент Финляндии Саули Ниинсте лично сообщил Владимиру Путину о намерении Хельсинки вступить в НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОФинляндияШвецияТурция