"Мы найдем решение": главы МИД Финляндии и Турции обсудят позицию Анкары по НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сегодня встретится со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Главы МИД осудят позицию Анкары по вступлению Хельсинки в НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Пекка Хаависто заявил, что в пятницу созванивался с Чавушоглу относительно позиции Турции о вступлении Финляндии в НАТО. Дипломат отметил, что беседа была направлена на "снятие напряженности".
Глава МИД Финляндии добавил, что сегодня вечером планирует продолжить переговоры со своим турецким коллегой. "Я уверен, что мы найдем решение", - добавил Хаависто.
Напомним, 13 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может заблокировать принятие Финляндии и Швеции в НАТО. Позднее представитель турецкого лидера Ибрагим Калин пояснил, что этот вопрос поднят исключительно из-за национальной безопасности.
Отметим, сегодня президент Финляндии Саули Ниинсте лично сообщил Владимиру Путину о намерении Хельсинки вступить в НАТО.
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