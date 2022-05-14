"Ми знайдемо рішення": глави МЗС Фінляндії та Туреччини обговорять позицію Анкари щодо НАТО

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто сьогодні зустрінеться зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу. Глави МЗС засудять позицію Анкари щодо вступу Гельсінкі в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.