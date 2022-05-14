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"Ми знайдемо рішення": глави МЗС Фінляндії та Туреччини обговорять позицію Анкари щодо НАТО

Фото: міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто (yle.fi)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто сьогодні зустрінеться зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу. Глави МЗС засудять позицію Анкари щодо вступу Гельсінкі в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Пекка Хаавісто заявив, що в п'ятницю зідзвонювався з Чавушоглу щодо позиції Туреччини про вступ Фінляндії в НАТО. Дипломат зазначив, що бесіда була спрямована на "зняття напруженості".

Глава МЗС Фінляндії додав, що сьогодні ввечері планує продовжити переговори зі своїм турецьким колегою. "Я впевнений, що ми знайдемо рішення", - додав Хаавісто.

Нагадаємо, 13 травня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара може заблокувати прийняття Фінляндії та Швеції в НАТО. Пізніше представник турецького лідера Ібрагім Калін пояснив, що це питання піднято виключно через національну безпеку.

Зазначимо, сьогодні президент Фінляндії Саулі Ніінсте особисто повідомив Володимиру Путіну про намір Гельсінкі вступити в НАТО.

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