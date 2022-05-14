"Ми знайдемо рішення": глави МЗС Фінляндії та Туреччини обговорять позицію Анкари щодо НАТО

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто сьогодні зустрінеться зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу. Глави МЗС засудять позицію Анкари щодо вступу Гельсінкі в НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Пекка Хаавісто заявив, що в п'ятницю зідзвонювався з Чавушоглу щодо позиції Туреччини про вступ Фінляндії в НАТО. Дипломат зазначив, що бесіда була спрямована на "зняття напруженості".
Глава МЗС Фінляндії додав, що сьогодні ввечері планує продовжити переговори зі своїм турецьким колегою. "Я впевнений, що ми знайдемо рішення", - додав Хаавісто.
Нагадаємо, 13 травня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара може заблокувати прийняття Фінляндії та Швеції в НАТО. Пізніше представник турецького лідера Ібрагім Калін пояснив, що це питання піднято виключно через національну безпеку.
Зазначимо, сьогодні президент Фінляндії Саулі Ніінсте особисто повідомив Володимиру Путіну про намір Гельсінкі вступити в НАТО.
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