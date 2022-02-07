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"Мы не можем молчать": Шольц заявил об угрозе для Украины и пригрозил РФ санкциями

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Вашингтон, Понедельник 07 февраля 2022 23:00
"Мы не можем молчать": Шольц заявил об угрозе для Украины и пригрозил РФ санкциями Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности быстро ввести санкции против России в случае ее вторжения в Украину. Он также призвал союзников по НАТО действовать в этом случае единым фронтом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шольца на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.

"Мы не можем об этом молчать", - сказал канцлер Германии об угрозе вторжения России в Украину.

Шольц добавил, что в случае российской агрессии против Украины все союзники, США и Германия, трансатлантическое партнерство и НАТО должны действовать вместе. При этом немецкий канцлер отметил, что Берлин не хочет инициировать санкции против России.

"Но если произойдет агрессия России против Украины, мы готовы действовать быстро и эффективно. В то же время очень важно пользоваться всеми дипломатическими средствами", - подчеркнул Шольц.

Напомним, сегодня, 7 февраля, в Вашингтоне прошла встреча Байдена и Шольца. Перед началом переговоров президент США заявил, что Вашингтон и Берлин "идут нога в ногу" в ряде вопросов, включая угрозу вторжения России в Украину.

Отметим, накануне Шольц заявил, что вторжение России в Украину будет стоить Москве очень дорого.

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Германия Санкции Олаф Шольц
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