"Мы не можем молчать": Шольц заявил об угрозе для Украины и пригрозил РФ санкциями

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности быстро ввести санкции против России в случае ее вторжения в Украину. Он также призвал союзников по НАТО действовать в этом случае единым фронтом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шольца на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.

"Мы не можем об этом молчать", - сказал канцлер Германии об угрозе вторжения России в Украину.

Шольц добавил, что в случае российской агрессии против Украины все союзники, США и Германия, трансатлантическое партнерство и НАТО должны действовать вместе. При этом немецкий канцлер отметил, что Берлин не хочет инициировать санкции против России.

"Но если произойдет агрессия России против Украины, мы готовы действовать быстро и эффективно. В то же время очень важно пользоваться всеми дипломатическими средствами", - подчеркнул Шольц.