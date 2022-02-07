Байден и Шольц о противостоянии с РФ: Германия и США идут нога в ногу
Президент США Джо Байден заявил на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем, что две страны "идут нога в ногу". В частности, в противостоянии России из-за Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.
"Мы работаем в ногу, чтобы и дальше сдерживать российскую агрессию в Европе, а также в ответ на вызовы со стороны Китая", - заявил Байден.
При этом Шольц подчеркнул, что США и Германия являются ближайшими союзниками и интенсивно работают вместе. При этом он подчеркнул, что одной из главных задач двух лидеров является борьба с российской агрессией против Украины.
"Мы близкие союзники, и мы действуем скоординировано и единым образом, когда дело доходит до реагирования на текущие кризисы", - заявил Шольц, добавив, что Россия заплатит очень высокую цену, если нападет на Украину.
Antrittsbesuch im Weißen Haus - Kanzler @OlafScholz und @POTUS betonen, dass man gemeinsam eine russische Aggression gegen die Ukraine verhindern wolle pic.twitter.com/o6qqTIJEFu— Andreas Rinke (@Andreas__Rinke) February 7, 2022
Напомним, сегодня в Вашингтоне проходят переговоры Байдена и Шольца
Накануне Шольц заявил, что вторжение России в Украину будет стоить Москве очень дорого.