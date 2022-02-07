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Байден и Шольц о противостоянии с РФ: Германия и США идут нога в ногу

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Понедельник 07 февраля 2022 21:37
Байден и Шольц о противостоянии с РФ: Германия и США идут нога в ногу Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент США Джо Байден заявил на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем, что две страны "идут нога в ногу". В частности, в противостоянии России из-за Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

"Мы работаем в ногу, чтобы и дальше сдерживать российскую агрессию в Европе, а также в ответ на вызовы со стороны Китая", - заявил Байден.

При этом Шольц подчеркнул, что США и Германия являются ближайшими союзниками и интенсивно работают вместе. При этом он подчеркнул, что одной из главных задач двух лидеров является борьба с российской агрессией против Украины.

"Мы близкие союзники, и мы действуем скоординировано и единым образом, когда дело доходит до реагирования на текущие кризисы", - заявил Шольц, добавив, что Россия заплатит очень высокую цену, если нападет на Украину.

Напомним, сегодня в Вашингтоне проходят переговоры Байдена и Шольца

Накануне Шольц заявил, что вторжение России в Украину будет стоить Москве очень дорого.

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Соединенные Штаты Америки Германия Джозеф Байден Олаф Шольц
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