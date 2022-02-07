ru ua
Вт, 08 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Ми не можемо мовчати": Шольц заявив про загрозу для України і пригрозив РФ санкціями

Новость на русском →
Вашингтон, Понеділок 07 лютого 2022 23:00
"Ми не можемо мовчати": Шольц заявив про загрозу для України і пригрозив РФ санкціями Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про готовність швидко ввести санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну. Він також закликав союзників по НАТО діяти в цьому випадку єдиним фронтом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Шольца на пресконференції з президентом США Джо Байденом.

"Ми не можемо про це мовчати", - сказав канцлер Німеччини про загрозу вторгнення Росії в Україну.

Шольц додав, що у разі російської агресії проти України всі союзники, США і Німеччина, трансатлантичне партнерство і НАТО повинні діяти разом. При цьому німецький канцлер зазначив, що Берлін не хоче ініціювати санкції проти Росії.

"Але якщо відбудеться агресія Росії проти України, ми готові діяти швидко і ефективно. Одночасно дуже важливо користуватися всіма дипломатичними засобами", - підкреслив Шольц.

Нагадаємо, сьогодні, 7 лютого, у Вашингтоні пройшла зустріч Байдена та Шольца. Перед початком переговорів президент США заявив, що Вашингтон і Берлін "йдуть нога в ногу" у низці питань, включаючи загрозу вторгнення Росії в Україну.

Зазначимо, напередодні Шольц заявив, що вторгнення Росії в Україну коштуватиме Москві дуже дорого.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Санкції Олаф Шольц
NEWS
Запобігти нападу на Україну. Макрон зустрівся з Путіним: перші подробиці
Запобігти нападу на Україну. Макрон зустрівся з Путіним: перші подробиці
DAILY
Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка