"Мы не Мариуполь, у нас есть тыл": глава Николаевской ОВА рассказал о ситуации в области

Руководитель области объяснил, что российские оккупанты продолжают обстрелы. Армия РФ использует тяжелое вооружение, в том числе ракеты "Калибр".

В Николаевской области частично нет электроэнергии, однако над этим уже работают коммунальные службы.

Кроме того, оккупанты повредили трубопровод, поэтому в Николаеве отсутствуют водоснабжение. По словам Кима, эта проблема уже решается.

"По воде. Разобрались в ситуации. Вода будет так или иначе. Либо половина от наших нужд, либо будет, как и раньше. Очень много помощи идет от соседних областей. В любом случае будем с водой. Мы не Мариуполь, у нас есть тыл", - заявил глава Николаевской области.